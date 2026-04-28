I russi dell’Africa Corps trattano la fuga da Kidal

Nella mattinata di sabato, un attacco ha avuto inizio nelle prime ore, coinvolgendo motociclette che si sono dirette verso il campo militare di Kati, nei pressi di Bamako. I militari russi dell’Africa Corps hanno risposto alla situazione, mentre alcuni membri sono stati costretti a lasciare la città di Kidal. La fuga e le operazioni di evacuazione sono state le principali azioni sul campo nel corso dell’attacco.

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