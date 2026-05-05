A Istanbul si è svolto un vertice dedicato a Saha Expo 2026, con focus su droni, intelligenza artificiale e spazio. Durante l’evento sono state presentate nuove tecnologie autonome e discussioni sull’uso combinato di droni e satelliti nella difesa moderna. Sono stati affrontati anche aspetti legati all’integrazione tra le diverse piattaforme tecnologiche e alle applicazioni emergenti in ambito spaziale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'integrazione tra droni e satelliti la difesa moderna?. Quali nuove tecnologie autonome sono state presentate in anteprima a Istanbul?. Perché la resistenza alla guerra elettronica è il vero limite dei droni?. Come collaborano Leonardo e le PMI lombarde nei nuovi programmi globali?.? In Breve Oltre 1700 aziende e 30mila professionisti partecipano al vertice all'Istanbul Expo Center.. Leonardo e il Lombardia Aerospace Cluster rappresentano la filiera italiana all'evento.. Oltre 200 nuove tecnologie vengono presentate in anteprima durante i giorni della fiera.. L'evento prosegue fino al 9 maggio con dimostrazioni di sistemi unmanned e spaziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saha Expo 2026: droni, AI e spazio al centro del vertice di Istanbul

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