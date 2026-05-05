Nel complesso ex manicomio si aprono nuovamente le porte alle visite guidate con tre appuntamenti dedicati alla riqualificazione e alla rigenerazione dell’area. L’iniziativa mira a far conoscere i lavori svolti e le trasformazioni in corso nel sito, che un tempo ospitava un ospedale psichiatrico. Le visite offrono l’opportunità di esplorare gli spazi, ora oggetto di interventi di recupero e valorizzazione.

Riqualificazione e rigenerazione del Moncucco: al via un ciclo di tre nuovi incontri. Si rinnova l’appuntamento con le visite guidate all’ex ospedale psichiatrico di Sondrio, organizzate nell’ambito del progetto Monte Salute con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nel percorso di rigenerazione di un’area di pregio, evocativa per il ruolo svolto tra il 1910 e il 1978 e anche dopo la chiusura dei manicomi. I precedenti appuntamenti sono stati molto apprezzati: la storia degli edifici e delle persone che li hanno abitati da un lato e il progetto che trasformerà l’area restituendola alla città dall’altro hanno coinvolto i partecipanti. Da qui la decisione di riproporre le visite guidate, con la stessa formula: un percorso di un’ora guidato da Giuseppina Uboldi di Asst Valtellina e Alto Lario e da Clara Spini di Sol.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex manicomio. Tornano le visite guidate

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