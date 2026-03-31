La partnership dà vita a due spettacoli caratterizzati non solo da una elevata qualità artistica e da una peculiare cura allestitiva, ma anche da una forte dimensione emotiva e spirituale. Martedì 31 marzo, alle 21, nella chiesa del SS Crocefisso al Sacro Monte di Domodossola, va in scena "Stabat Mater". Lo "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi, capolavoro del Settecento concepito per l'esecuzione in concerto, viene presentato al Sacro Monte di Domodossola in una suggestiva veste teatrale. Con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Massimo Fiocchi Malaspina, lo spettacolo propone un viaggio nella bellezza come via di salvezza, trasformando la meditazione sul dolore in un'esperienza visiva e spirituale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Al Sacro Monte di Domodossola in scena "Stabat Mater"

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