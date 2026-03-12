Quando il pane diventa preghiera | i pani rituali siciliani tra mito fede e memoria

In Sicilia, i pani rituali rappresentano una tradizione antica che unisce mito, fede e memoria. Questi pani vengono preparati seguendo precise tradizioni e vengono utilizzati in cerimonie religiose e celebrazioni popolari. La loro realizzazione coinvolge tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione, mantenendo viva una parte importante del patrimonio culturale dell’isola.

Nell’isola che fu granaio dell’Impero Romano, il pane non è mai stato solo nutrimento. È linguaggio, è rito, è architettura dell’anima. In Sicilia, impastare significa ancora oggi costruire un ponte tra il mondo dei vivi e quello del sacro, tra la memoria dei padri e la speranza dei figli. Ogni stagione liturgica — dal gelido dicembre alla primavera esplosiva di marzo — scandisce un ciclo di forme, di simboli, di gesti che le mani delle donne ripetono da secoli con la stessa devozione di una preghiera. Cinque pani, cinque storie: il pane di San Giuseppe, i panareddi, la caddura, il pane di Lentini e lo squarato di Marsala. Ognuno porta inciso nell’impasto il peso di una civiltà intera. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

