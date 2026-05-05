Sabino Esplodenti Magnacca | Supporto ad Arca Defence per avvio produzione

L’assessore alle Attività Produttive ha dichiarato che si può offrire supporto ad Arca Defence Italia, anche se attualmente non è possibile riavviare la produzione nello stabilimento di Casalbordino, che ha avuto un passato più rischioso. La disponibilità di vicinanza e aiuto è stata espressa in vista delle difficoltà che l’azienda sta affrontando. La questione riguarda il passaggio di proprietà e le condizioni dello stabilimento, che non permette ancora un ritorno alla piena attività.

“C'è la piena disponibilità di vicinanza e supporto nel sostenere Arca Defence Italia che, allo stato delle cose, non consente la piena produzione, molto meno rischiosa rispetto al passato, nell’ex sito della Sabino Esplodenti di Casalbordino”, lo ha detto l'assessore alle Attività Produttive.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Sabotage Milano atterra ad arca per la chiusura della Design week 2026Domenica 26 aprile Sabotage Milano chiude la MDW26 in uno spazio unico di Milano: ARCA. Rifiuti esplodenti, svolta in Italia: il Consorzio CoGePir controllerà la raccolta del materiale pirotecnicoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Altri aggiornamenti Vendita Sabino Esplodenti: dalla Regione supporto ad Arca Defence per avvio produzioneC'è la piena disponibilità di vicinanza e supporto nel sostenere Arca Defence Italia che, allo stato delle cose, non consente la piena produzione, molto meno rischiosa rispetto al passato, nell’ex si ... regione.abruzzo.it Sabino Esplodenti, il 17 incontro in Regione a Pescara su CigsLunedì prossimo, 17 febbraio, è previsto un incontro all'Assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo a Pescara per la Sabino Esplodenti di Casalbordino sul tema dell'ulteriore proroga ... ansa.it