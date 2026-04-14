In Italia, il Consorzio CoGePir assumerà il controllo sulla raccolta dei rifiuti esplodenti e pirotecnici. Questa decisione nasce in risposta alla crescente necessità di gestire in modo più efficace i materiali pericolosi. La misura mira a garantire una supervisione più rigorosa delle operazioni di smaltimento, riducendo i rischi legati alla presenza di materiali esplosivi nel ciclo dei rifiuti.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Eduardo torna tra i giovani: al Teatro San Ferdinando il finale del progetto “Figli? di Napoli Milionaria!” Con il Decreto n.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Rifiuti esplodenti, svolta in Italia: il Consorzio CoGePir controllerà la raccolta del materiale pirotecnico

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Materiale pirotecnico allo stadio: denunciatoStava per accedere allo stadio per assistere a una partita ma è stato trovato in possesso di materiale pirotecnico e per lui è scattata la denuncia.

Il MASE riconosce il Consorzio Gestione Pirotecnici sistema per la raccolta e smaltimento in Italia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con DM 2 febbraio 2026 n. 32, ha riconosciuto il CoGePir, Consorzio Gestione Pirotecnici, da consorzio v - facebook.com facebook