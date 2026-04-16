Sabotage Milano atterra ad arca per la chiusura della Design week 2026

Domenica 26 aprile, Sabotage Milano conclude la Design Week 2026 presso lo spazio ARCA a Milano. Per l’occasione, il Sunday Remedy si trasforma in una sessione speciale dedicata all’ultimo giorno dell’evento, con un takeover all’interno di un grande cubo urbano. La serata rappresenta l’atto finale di questa edizione, con un programma che coinvolge il pubblico in un’atmosfera unica e alternativa.

Domenica 26 aprile Sabotage Milano chiude la MDW26 in uno spazio unico di Milano: ARCA.Per l'occasione il Sunday Remedy diventa una special session per l’ultima danza della Design Week, firmata Sabotage: un takeover esclusivo all’interno dell'enorme cubo urbano.Al centro: l’iconico orange booth.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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