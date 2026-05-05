Sabato 9 maggio a Bergamo torna il Concerto per l’Europa

Sabato 9 maggio, alle 21, si terrà a Bergamo il Concerto per l’Europa nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, situata nel centro della città. L’evento è gratuito e l’ingresso è su prenotazione. La serata prevede l’esecuzione di musica dal vivo e si svolge in un luogo storico del capoluogo lombardo. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati senza costi di accesso.

L’EVENTO. Alle 21 in centro città, nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano. Ingresso libero su prenotazione. Sabato 9 maggio alle 21, nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano di Bergamo, andrà in scena la quinta edizione del Concerto per l’Europa. L’evento è organizzato dalla Proloco, con la direzione artistica di Roberto Gualdi: «Negli anni abbiamo creato un piccolo percorso che portiamo avanti con entusiasmo, mai come oggi rappresenta un appuntamento importantissimo in cui Bergamo diventa protagonista». Un’iniziativa in collaborazione con l’assessorato alla Pace del Comune di Bergamo, guidato da Marzia Marchesi: «È un piacere presentare questo concerto, ma soprattutto proporlo in chiesa, un luogo carico di significati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sabato 9 maggio a Bergamo torna il Concerto per l’Europa Notizie correlate Leggi anche: Il “Concerto per l’Europa” torna a Bergamo con la sua 5° edizione Leggi anche: The Cage, sabato 2 maggio Wel e Allerta! in concerto Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa fare a Napoli dal 4 al 9 maggio 2026: eventi, mostre e concerti; Torna dal 7 al 10 maggio la Piazza del Volontariato. Don Ciotti l’ospite d’onore della terza edizione; Welfare. Casa Jannacci apre le porte alla città, due giorni di attività ed eventi gratuiti; Festival Chitarristico Internazionale Bustese 2026: secondo appuntamento sabato 9 maggio alla ProBusto. Quando gioca Sinner a Roma 2026? Venerdì 8 o sabato 9 maggio: tutto quello che c’è da sapereQuando gioca Jannik Sinner a Roma 2026? Tutte le info su date e orari dell'esordio e perché Roma vale più di un titolo. atomheartmagazine.com Bologna, il comitato Remigrazione sabato 9 maggio in piazza Galvani. Pd e centrosinistra: «Vietare la manifestazione»Il presidio e la raccolta firme con Rete dei Patrioti e altre sigle vicine all'estrema destra. In Comune le polemiche. come successo in passato si valuta di spostare il presidio lontano dal centro ... corrieredibologna.corriere.it Francesco Emilio Borrelli. . Sabato è stato evitato un vero e proprio disastro grazie a persone di buona volontà - facebook.com facebook Giulia Michelini ospite della Semifinale del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5 x.com