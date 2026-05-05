Il Concerto per l’Europa torna a Bergamo con la sua 5° edizione

Sabato 9 maggio si svolgerà a Bergamo la quinta edizione del “Concerto per l’Europa”, che si terrà nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano. L’evento mira a coinvolgere i cittadini in una riflessione sul significato dell’Europa e sulla ragione dell’istituzione di una giornata dedicata. La manifestazione si ripete ormai da diversi anni, con l’obiettivo di promuovere un momento di ascolto e confronto sul tema europeo.

Bergamo. Il concerto per l’Europa torna a Bergamo, sabato 9 maggio, alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, con la sua quinta edizione, per porre ai cittadini un importante riflessione su cosa sia l’Europa e perché è stata istituita una giornata interamente dedicata. Suoneranno assieme il Quartetto dei The sax four fires, accompagnati da un contrabbasso e dalla voce di Monica Della Vedova. L’iniziativa è stata ideata e organizzata dalla Proloco di Bergamo con la Direzione artistica di Roberto Gualdi, con il coordinamento di Laura Di Santo e di Silvia Lorenzi per la comunicazione in collaborazione con l’Assessorato alla pace del Comune di Bergamo diretto dall’Assessora Marzia Marchesi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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