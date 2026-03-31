Chiaruccia alza la voce | Il Palas? Datelo a noi

I comitati cittadini di Chiaruccia hanno chiesto che il Palas sia affidato alla loro gestione, esprimendo il desiderio di evitare attività insalubri vicino alle abitazioni. La richiesta arriva in risposta alla proposta di realizzare un polo logistico nell’area comunale di Chiaruccia o nell’ex zuccherificio di proprietà di una società locale. La questione riguarda principalmente le localizzazioni di queste attività.

"Basta attività insalubri ai confini con le abitazioni". I comitati cittadini tornano all’attacco sul polo logistico perché non si realizzi né nell’area comunale di Chiaruccia né all’ex zuccherificio di proprietà della società La Cittadella srl. Mentre si avvicina la scadenza dell’accordo sulla permuta (oggi) tra Comune e privati, emerge che non c’è ancora la valutazione economica dei terreni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per la presenza di elementi ’aleatori’ che renderebbero difficile la stima. In attesa di conoscere cosa accadrà – il sindaco ha dichiarato che "l’accordo sottoscritto rimane valido se nessuna delle parti decide di retrocedere" – il comitato di Chiaruccia-Tre Ponti è tornato protagonista con un manifesto, messo in circolazione da ieri, dal titolo: "La disinformazione uccide più dell’inquinamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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