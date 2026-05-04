Da inizio marzo, le agenzie di intelligence occidentali riferiscono che il Cremlino sia molto preoccupato per la fuga di informazioni riservate e per il rischio di complotti contro il governo. Si parla anche di un possibile tentativo di colpo di Stato che coinvolgerebbe, secondo alcuni, il ministro della Difesa. La situazione ha alimentato un clima di tensione all’interno delle mura del potere russo.

Cosa sta succedendo in Russia? Le intelligence occidentali sostengono che almeno dall'inizio di marzo il Cremlino sia preoccupatissimo dalla fuga di informazioni riservate, dal rischio di complotti e, peggio ancora, dal possibile tentativo di colpo di Stato guidato da Sergei Shoigu. La sicurezza personale di Vladimir Putin sarebbe così stata rafforzata in maniera drastica, con sistemi di sorveglianza installati persino nelle case dei suoi più stretti collaboratori. I timori di un golpe e la recente ondata di assassinii di alti ufficiali militari avrebbero dunque spinto il presidente russo a prendere adeguate contromisure. “Il Cremlino rischia un colpo di Stato”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Putin teme un colpo di Stato": cosa c'è dietro l'allarme che scuote il Cremlino e chi vuole colpirlo

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"La proposta della tregua per il #9_maggio sembra essere arrivata dallo stesso #Putin che però tende la mano a #Kiev più perché teme che la festa e la parata militare possano essere rovinata dai droni di #Kiev" dice @eleonoratafuro x.com