Torino Centro si risveglia Subsonica | i portici si riempiono di gigantografie per celebrare i 30 anni della band

A Torino, questa mattina, sotto i portici di via Po e piazza Vittorio Veneto, sono state installate gigantografie dei Subsonica in occasione dei 30 anni della band. La mostra comprende immagini di grandi dimensioni che raffigurano i membri del gruppo e momenti significativi della loro carriera. L’installazione rimarrà visibile fino a nuova comunicazione.

A partire dalla mattinata di oggi, martedì 10 marzo 2026, una mostra di gigantografie dei Subsonica è stata installata sotto i portici di via Po e piazza Vittorio Veneto a Torino. Si tratta di immagini che ripercorrono la storia della band in occasione del trentennale (è stata fondata infatti nel 1996) che troverà il suo culmine nei quattro concerti già sold-out che si terranno alle Ogr fra il 31 marzo e il 4 aprile. Tra una decina di giorni, il 20 marzo, sempre per festeggiare i tre decenni di attività, i Subsonica (Samuel voce, Max chitarra, Boosta tastiere, Vicio basso e Ninja batteria) pubblicheranno il loro undicesimo album in studio, Terre Rare, che è stato anticipato dai due singoli Radio Mogadiscio e Il Tempo In Me. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

