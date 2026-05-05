Ruolo 2026 | guida alla piattaforma per gli elenchi regionali

Una nuova guida è stata pubblicata per aiutare gli utenti a utilizzare la piattaforma dedicata agli elenchi regionali nel ruolo 2026. La pubblicazione fornisce indicazioni pratiche su come prevenire che un errore di inserimento impedisca l’avanzamento delle domande. Viene inoltre spiegato quali sono i parametri tecnici corretti da seguire per compilare correttamente la piattaforma e garantire un inserimento senza problemi.

?? Cosa scoprirai Come evitare che un errore di inserimento blocchi la domanda? Quali sono i parametri tecnici corretti per popolare la piattaforma? Perché il dialogo tra Ministero e sindacati cambia le graduatorie? Cosa rischiano i docenti che caricano dati non allineati??? In Breve Vertice a Viale Trastevere tra Ministero e sindacati per definire la riforma. Simone Craparo analizza le modalità tecniche per il caricamento dei dati. Errori di compilazione rischiano l'esclusione dalle procedu .🔗 Leggi su Ameve.eu

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GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: come presentare istanza senza errori

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