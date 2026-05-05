Runner trovata morta a Verona | l’autopsia indica una rara cardiopatia indagine verso l’archiviazione

Una donna di 39 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Verona lo scorso ottobre. L’autopsia ha rivelato che la causa del decesso sarebbe una rara malattia cardiaca. Le autorità stanno valutando se archiviare l’indagine, dato che i risultati indicano una causa naturale. Nessuna altra persona è coinvolta nel caso e non ci sono elementi che suggeriscano altre responsabilità.

La morte della runner Anna Zilio, 39 anni, trovata senza vita nella sua abitazione di Verona nell’ottobre scorso, sarebbe riconducibile a una rara patologia cardiaca. È quanto emerge dagli esiti dell’autopsia disposta dalla Procura, che indicherebbero come causa del decesso una cardiomiopatia aritmogena biventricolare, una malattia del muscolo cardiaco potenzialmente letale e spesso difficile da diagnosticare. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, questo elemento potrebbe orientare verso l’archiviazione dell’inchiesta, aperta inizialmente per omicidio colposo contro ignoti. L’ipotesi investigativa si era infatti attivata in seguito a una coincidenza che aveva destato attenzione: la morte della 39enne era avvenuta appena due settimane dopo quella di un compagno di squadra, Alberto Zordan, residente a Sovizzo, nel Vicentino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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