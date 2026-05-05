Una runner di 39 anni è stata trovata morta nel sonno nella sua abitazione a Verona nell’ottobre scorso. La donna, identificata come Anna Zilio, aveva una diagnosi di rara cardiomiopatia aritmogena biventricolare. La Procura di Verona sta conducendo indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla situazione clinica o sulle circostanze che hanno portato alla morte.

Sarebbe morta a causa di una rara cardiomiopatia aritmogena biventricolare la runner Anna Zilio, 39 anni, trovata morta in casa a Verona nell’ottobre scorso e sul cui decesso sta indagando la Procura di Verona. L’elemento - scrive oggi il Corriere di Verona - è emerso dall’autopsia, e potrebbe condurre all’archiviazione dell’inchiesta, trattandosi di un decesso per cause naturali. La morte della donna, segretaria del Team Km Sport di San Martino Buonalergo (Verona) aveva sollevato interrogativi perché avvenuta due settimane dopo quella di un compagno di squadra, Alberto Zordan di Sovizzo (Vicenza). La coincidenza aveva spinto le procure di Verona e Vicenza ad aprire indagini per omicidio colposo contro ignoti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La runner Anna Zilio morta nel sonno a 39 anni, aveva una rara cardiopatia

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Sarebbe morta a causa di una rara cardiomiopatia aritmogena biventricolare la runner Anna Zilio, 39 anni, trovata morta in casa a Verona nell'ottobre scorso e sul cui decesso sta indagando la Procura di Verona. #ANSA - facebook.com facebook