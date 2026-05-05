Matteo Ruggeri, giovane difensore di 23 anni originario di Zogno in Val Brembana, scende in campo questa sera all’Emirates Stadium per la semifinale di ritorno di Champions League con la maglia dell’Atletico Madrid. Il suo nome, spesso trascurato da Gattuso, sarà protagonista in una delle partite più importanti della stagione europea. Ruggeri si prepara a affrontare una sfida decisiva contro una delle squadre più prestigiose del torneo.

Ruggeri, il ragazzo di Zogno che stasera gioca la semifinale di Champions con l’Atletico Madrid Matteo Ruggeri ha 23 anni, è di Zogno, in Val Brembana, e stasera all’Emirates Stadium gioca la semifinale di ritorno di Champions League con la maglia dell’ Atletico Madrid. Solo Gattuso poteva ignorarlo e non convocarlo. Ruggeri, la trafila nell’Atalanta fino alla finale di Europa League. Il percorso di Ruggeri ha una sua logica. Entrato nel settore giovanile dell’Atalanta nel 2011, a undici anni, ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Il debutto glielo ha regalato Gasperini, il 3 novembre 2020, proprio in Champions contro il Liverpool.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ruggeri, il difensore ignorato da Gattuso si gioca la Champions col Cholo

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