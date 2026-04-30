Ruggeri suona la carica | Io pupillo del Cholo? Penso a lavorare felice di giocare e di avere la fiducia del mister Al ritorno contro l’Arsenal ci faremo trovare pronti

Matteo Ruggeri, terzino dell’Atletico Madrid, ha commentato recentemente il pareggio ottenuto in casa contro l’Arsenal. In una dichiarazione, Ruggeri ha affermato di preferire concentrarsi sul lavoro e di sentirsi felice di giocare con la fiducia del tecnico. Ha anche aggiunto che al ritorno contro la squadra inglese, saranno pronti a farsi trovare preparati per la sfida.

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