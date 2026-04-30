Ruggeri suona la carica | Io pupillo del Cholo? Penso a lavorare felice di giocare e di avere la fiducia del mister Al ritorno contro l’Arsenal ci faremo trovare pronti

Da calcionews24.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Ruggeri, terzino dell’Atletico Madrid, ha commentato recentemente il pareggio ottenuto in casa contro l’Arsenal. In una dichiarazione, Ruggeri ha affermato di preferire concentrarsi sul lavoro e di sentirsi felice di giocare con la fiducia del tecnico. Ha anche aggiunto che al ritorno contro la squadra inglese, saranno pronti a farsi trovare preparati per la sfida.

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© Calcionews24.com - Ruggeri suona la carica: «Io pupillo del Cholo? Penso a lavorare, felice di giocare e di avere la fiducia del mister. Al ritorno contro l’Arsenal ci faremo trovare pronti»

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