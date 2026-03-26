Italia-Irlanda del Nord | a Bergamo Gattuso si gioca il Mondiale

A Bergamo, allo stadio Gewiss, si disputa la partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni mondiali. La sfida rappresenta un'occasione decisiva per entrambe le squadre, con l’Italia che cerca di ottenere la qualificazione e l’Irlanda del Nord che necessita di una vittoria per restare in corsa. La partita è seguita da vicino da addetti ai lavori e appassionati.

L’ Italia di Gennaro Gattuso si gioca la storia al Gewiss Stadium di Bergamo: contro l’ Irlanda del Nord è un dentro o fuori senza appello. Dopo la pioggia della vigilia, il meteo concede una tregua per la semifinale playoff, ma la pressione atmosferica sul gruppo azzurro resta massima. L’obiettivo è spezzare l’incubo decennale delle mancate qualificazioni mondiali ( 2018 e 2022 ) e trasformare le macerie di Palermo e San Siro in una rampa di lancio verso gli USA. Il CT, architetto di una ricostruzione lampo basata su “umiltà e coraggio”, punta tutto sulla forza d’urto di una rosa che, per valore di mercato, sovrasta di sei volte l’intera delegazione nordirlandese. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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