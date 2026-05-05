rugby valdarno week end di grandi soddisfazioni

Il fine settimana appena concluso ha portato grandi soddisfazioni al Rugby Valdarno, con risultati sportivi importanti e un rafforzamento dello spirito di squadra. La squadra ha ottenuto vittorie in diverse partite, e gli allenamenti hanno mostrato miglioramenti nella tecnica di gioco. La partecipazione alle competizioni si è svolta senza intoppi, contribuendo a consolidare il percorso di crescita del club.

Arezzo, 05 maggio 2026 – È stato un inizio di maggio da ricordare per il Rugby Valdarno, protagonista di un fine settimana in cui risultati sportivi, crescita tecnica e spirito di squadra si sono intrecciati in maniera significativa. Ad aprire il lungo weekend di successi è stata l’Under 12, impegnata il primo maggio al Torneo del Cristallo di Colle Val d’Elsa, dove i giovani atleti hanno offerto una prestazione di alto livello, conquistando con pieno merito il primo posto e dominando la competizione. Un risultato che conferma l’ottimo stato di salute del settore giovanile, ribadito anche il giorno successivo dall’Under 10. Sabato 2 maggio, infatti, la squadra ha saputo farsi strada con determinazione fino alla finale, chiudendo il torneo con un prestigioso secondo posto al termine di un percorso ricco di grinta e qualità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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