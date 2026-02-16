Tennistavolo Valdarno Week end positivo

Il Tennistavolo Valdarno ha vinto diverse partite durante i campionati regionali di domenica, grazie a una buona preparazione dei giocatori. La squadra ha affrontato avversari di livello e ha ottenuto risultati confortanti, portando a casa più vittorie del previsto. Un esempio è stato il successo di Marco Rossi nel singolare, che ha battuto un avversario più esperto.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Nel fine settimana appena trascorso si sono disputati i campionati regionali di tennistavolo e per il movimento valdarnese è stato un turno decisamente positivo. Le tre squadre impegnate nei rispettivi campionati hanno infatti confermato l'ottimo momento di forma, centrando altrettante vittorie e consolidando le proprie posizioni di vertice in classifica. Sabato 14 è stato il turno delle formazioni di C2 e D2, entrambe impegnate tra le mura amiche. La squadra di C2 ha superato con il punteggio di 5-2 L'Invicta Pace Grosseto, al termine di un incontro ben gestito sin dalle prime battute.