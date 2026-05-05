Il segretario di Stato americano ha annunciato il passaggio dall'operazione Epic Fury a Project Freedom, definendolo un'azione difensiva. Secondo quanto riferito, l'operazione Epic Fury si è conclusa e il presidente ha comunicato questa transizione al Congresso. Rubio ha dichiarato che, in caso di attacchi, si risponderà per primi, sottolineando la natura difensiva dell'intervento.

“L'operazione Epic Fury è conclusa. Trump lo ha notificato al Congresso, adesso c'è l'operazione Project Freedom”: questo l’annuncio del segretario di Stato americano Marco Rubio. Nel corso dello stesso intervento, il braccio destro di Donald Trump ha chiarito la natura della nuova missione: “È chiaro e che tutti comprendano che questa non è un'operazione offensiva. Si tratta di un'operazione difensiva. E il significato di ciò è molto semplice: non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi”. Rubio ha poi ribadito il concetto spiegando che “noi non li stiamo attaccando”: “Non lo stiamo facendo, ma se dovessero attaccare una nave, sarebbe necessario rispondere: non si spara a meno che non siano loro a sparare per primi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rubio lancia Project Freedom: "Azione difensiva, se sparano per primi risponderemo"

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