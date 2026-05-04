Gli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio di “Project Freedom”, una missione militare con obiettivi difensivi nello Stretto di Hormuz. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione e rappresenta un rafforzamento della presenza militare americana in quella zona strategica. La mossa viene descritta come una risposta alle sfide legate alla sicurezza delle rotte marittime, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sui soggetti coinvolti.

Gli Stati Uniti lanciano “Project Freedom” e riportano lo Stretto di Hormuz al centro della scena geopolitica globale. L’operazione, annunciata dal presidente Donald Trump, prende il via con l’obiettivo dichiarato di garantire la libertà di navigazione in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo, oggi fortemente condizionato dalla crisi con l’Iran. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), si tratta di una missione “difensiva” pensata per sostenere il traffico commerciale internazionale. Il dispositivo messo in campo è però tutt’altro che simbolico: cacciatorpediniere lanciamissili, oltre cento velivoli tra assetti terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e circa 15.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Project Freedom, gli Stati Uniti muovono la macchina militare per riaprire Hormuz: missione “difensiva” tra tensioni e ambiguità

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