Rubio a Roma e in Vaticano prova a correggere Trump La Nato però è già un’altra cosa

Da ildifforme.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segretario di Stato, di origini cubane e considerato un moderato all’interno del Partito Repubblicano, si trova in Italia per un viaggio che si preannuncia complesso. La visita a Roma e in Vaticano rappresenta una sfida diplomatica, mentre la Nato, con le sue dinamiche, si distingue come un’altra questione. La missione del politico statunitense si concentra su incontri e colloqui che potrebbero mettere in luce differenze di approccio rispetto a precedenti amministrazioni.

Il Segretario di Stato è di origini cubane e nel Grand Old Party ha sempre goduto fama di moderato. Il suo viaggio a Roma si annuncia come la più difficile missione diplomatica del mandato. Leone XIV non è tipo da convincere o rabbonire con qualche salamelecco: le stupidaggini dette da James David Vance sono scolpite nella pietra, e restano. Meloni e Tajani hanno capito che è finito il tempo in cui ostentare amicizia e vicinanza a Trump poteva essere pagante in termini elettorali. Il tycoon è personaggio ingombrante e tutti, perfino Salvini, preferiscono starne lontani. Dopo mille acrobazie, l’Alleanza atlantica è già una cosa diversa L'articolo Rubio a Roma e in Vaticano prova a correggere Trump.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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