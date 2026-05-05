Il Segretario di Stato, di origini cubane e considerato un moderato all’interno del Partito Repubblicano, si trova in Italia per un viaggio che si preannuncia complesso. La visita a Roma e in Vaticano rappresenta una sfida diplomatica, mentre la Nato, con le sue dinamiche, si distingue come un’altra questione. La missione del politico statunitense si concentra su incontri e colloqui che potrebbero mettere in luce differenze di approccio rispetto a precedenti amministrazioni.

Il Segretario di Stato è di origini cubane e nel Grand Old Party ha sempre goduto fama di moderato. Il suo viaggio a Roma si annuncia come la più difficile missione diplomatica del mandato. Leone XIV non è tipo da convincere o rabbonire con qualche salamelecco: le stupidaggini dette da James David Vance sono scolpite nella pietra, e restano. Meloni e Tajani hanno capito che è finito il tempo in cui ostentare amicizia e vicinanza a Trump poteva essere pagante in termini elettorali. Il tycoon è personaggio ingombrante e tutti, perfino Salvini, preferiscono starne lontani. Dopo mille acrobazie, l’Alleanza atlantica è già una cosa diversa L'articolo Rubio a Roma e in Vaticano prova a correggere Trump.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rubio a Roma e in Vaticano prova a correggere Trump. La Nato però è già un’altra cosa

Notizie correlate

Rubio in settimana a Roma e in VaticanoPrevisti incontri con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri Tajani e Crosetto.

Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato. Vedrà anche Papa LeoneIl segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni; Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo.

Rubio atteso a Roma, prove di disgelo con Meloni. Tra dazi, Vaticano e difesa, test dell’asse Usa-ItaliaIl Segretario di Stato Usa atterrerà giovedì nella Capitale. Colloqui con Parolin e vertice con Crosetto. Ma il bilaterale con la Premier non è ancora in agenda: si cerca di ricostruire dopo le minacc ... milanofinanza.it

Rubio a Roma, missione delicata tra Vaticano e governo: prove di disgelo con gli Stati UnitiRubio a Roma per ricucire rapporti tra Usa, Vaticano e Meloni mentre tensioni politiche interne agitano il Partito Democratico italiano. blitzquotidiano.it

"Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare", ha detto il presidente Usa durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel. Affermazioni che arrivano a due giorni della visita del suo segretario di Stato, Marco Rubio, a - facebook.com facebook

Il cardinale Müller: «Rubio è l’interlocutore più affidabile nell’amministrazione Usa. Un grande Stato democratico deve muoversi in un orizzonte rispettoso dei principi umani universali. Bisogna superare questi conflitti, c’è il rischio di arrivare a una terza guerra x.com