Questa settimana, il senatore sarà a Roma e in Vaticano per incontrare il segretario di Stato vaticano e alcuni ministri italiani. Tra gli appuntamenti previsti figurano incontri ufficiali con rappresentanti religiosi e politici, senza dettagli specifici sui temi trattati. La visita si inserisce in un calendario di incontri istituzionali che coinvolgono diversi settori e rappresentanti delle istituzioni italiane e vaticane.

Previsti incontri con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri Tajani e Crosetto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rubio in settimana a Roma e in Vaticano

Domingo de Ramos en Sevilla | Semana Santa 2026 | Parte 1

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