Rubano la Cisl Fp vince le elezioni all’Opera Provvidenza Sant’Antonio

Nelle recenti elezioni all’Opera Provvidenza Sant’Antonio, la Cisl Fp ha ottenuto una vittoria rispetto ai risultati del 2023. La vittoria ha portato alla nomina di nuovi delegati incaricati di seguire la sicurezza dei lavoratori. La comunicazione ufficiale ha confermato i nomi dei rappresentanti eletti e i cambiamenti nelle figure di riferimento all’interno dell’ente. La consultazione si è svolta con regolare svolgimento e rispetto delle procedure previste.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Cisl Fp a ribaltare il risultato del 2023?. Chi saranno i nuovi delegati a gestire la sicurezza dei lavoratori?. Quali misure concrete proporrà il sindacato per il potere d'acquisto?. Come cambieranno i rapporti con la direzione dopo questo cambio di forza?.? In Breve Cisl Fp ottiene 178 voti su 327 partecipanti tra i 542 dipendenti totali.. Fp Cgil scende a 3 delegati con 91 voti contro i 50 della Uil Fpl.. Risultato ribalta il 2023 quando la Cisl Fp aveva solo 56 preferenze.. I dirigenti Ricci e Piovan puntano su salari e welfare per le famiglie.. La Cisl Fp conquista la maggioranza assoluta all’Opera Provvidenza Sant’Antonio di Rubano dopo le votazioni del 28, 29 e 30 aprile tra i 542 dipendenti dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rubano, la Cisl Fp vince le elezioni all’Opera Provvidenza Sant’Antonio Notizie correlate La Femca Cisl AbruzzoMolise vince le elezioni Rsu alla Barberini di Città Sant’Angelo: eletti 4 delegatiLa lista Femca Cisl ha raccolto 188 voti, pari al 41,6%, su un totale di 452 lavoratrici e lavoratori votanti, risultando nettamente la più votata... La Femca Cisl vince le elezioni in Granito ForteLa Femca Cisl si conferma primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie RsuRlssa dell'azienda ceramica Granito... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Rinnovo delle rappresentanze sindacali: trionfo della Cisl Fp. Rinnovo delle rappresentanze sindacali: trionfo della Cisl FpIl prestigioso traguardo è stato ottenuto tra il 28 e il 30 aprile all'Opera Provvidenza Sant’Antonio di Rubano, una delle più grandi strutture sociosanitarie del padovano ... padovaoggi.it Sant’Andrea. Concorso per posizioni organizzative, la Cisl Fp Lazio scrive a D’Amato: Nomine discrezionali, si intervengaIl sindacato torna all’attacco del commissario straordinario Giuseppe Caroli e denuncia la irragionevolezza ed illogicità nella individuazione dei vincitori del concorso, che avrebbe visto candidati ... quotidianosanita.it