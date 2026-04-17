La Femca Cisl vince le elezioni in Granito Forte

La Femca Cisl ha ottenuto la maggioranza alle recenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie presso l'azienda ceramica situata nella zona industriale di Fresagrandinaria. La sigla sindacale si conferma così come il primo rappresentante tra i lavoratori di Granito Forte Spa, con un risultato che rafforza la sua presenza all’interno dell’azienda. Le elezioni hanno visto una partecipazione significativa del personale.

La Femca Cisl si conferma primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie RsuRlssa dell'azienda ceramica Granito Forte Spa sita nella zona industriale di Fresagrandinaria. Le elezioni si sono svolte dal 14 al 16 aprile con un’affluenza al voto molto alta.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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