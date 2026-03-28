La Femca Cisl AbruzzoMolise ha ottenuto una vittoria alle elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento Barberini di Città Sant’Angelo, con l’elezione di quattro delegati. La consultazione si è svolta con la partecipazione dei lavoratori dell’azienda, che hanno espresso il proprio voto per rinnovare le rappresentanze sindacali.

La lista Femca Cisl ha raccolto 188 voti, pari al 41,6%, su un totale di 452 lavoratrici e lavoratori votanti, risultando nettamente la più votata Grande affermazione del sindacato Femca Cisl AbruzzoMolise alle elezioni per il rinnovo della Rsu nello stabilimento Barberini di Città Sant’Angelo. L'organizzazione sindacale diventa la prima nello stabilimento, ottenendo un risultato significativo che ha portato all’elezione di ben 4 delegati. La lista Femca Cisl ha raccolto 188 voti, pari al 41,6%, su un totale di 452 lavoratrici e lavoratori votanti, risultando nettamente la più votata. Alle altre organizzazioni sindacali sono andati 134 voti alla (29,6%) e 121 voti alla (26,8%). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La Femca Cisl AbruzzoMolise vince le elezioni Rsu alla Barberini di Città Sant’Angelo: eletti 4 delegati

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