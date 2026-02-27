Brucia cavi di rame a Gela poi fugge per km e dà un pugno a un agente | 45enne arrestato

A Gela, un uomo di 45 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver bruciato cavi di rame e aver tentato di scappare per diversi chilometri. Durante l'inseguimento, ha anche colpito un agente con un pugno, portando all’arresto. L’uomo è accusato di resistenza, ricettazione e combustione illecita di rifiuti.

A Gela, un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a bruciare cavi di rame in aperta campagna. L’intervento si è concluso dopo un inseguimento di diversi chilometri, con il fermo del sospettato e il sequestro di 80 chili di cavi di rame. Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato martedì scorso, quando una pattuglia impegnata nei servizi di controllo del territorio ha notato una colonna di fumo nero provenire da una zona isolata lungo la strada statale 117 bis, nei pressi di Gela (Caltanissetta). Avvicinandosi al luogo, gli agenti hanno individuato alcuni soggetti vicino alle fiamme, dove erano stati gettati cavi di rame per essere ripuliti dalla guaina di plastica tramite combustione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

