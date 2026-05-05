Rovereto migrante assolto | l’espulsione impossibile per povertà

In una vicenda che ha coinvolto un migrante a Rovereto, il tribunale ha assolto l’uomo, stabilendo che l’espulsione non poteva essere eseguita a causa della sua condizione di povertà. La decisione si è resa possibile perché l’ordine di espulsione, emesso dal questore di Trento, non poteva essere attuato per motivi legali. Chi ha impedito l’esecuzione del provvedimento non è stato specificato nei documenti ufficiali.

? Cosa scoprirai Come può un ordine di espulsione restare inattuabile per legge?. Chi ha impedito l'esecuzione del provvedimento del questore di Trento?. Perché il giudice ha annullato la sanzione pecuniaria di diecimila euro?. Cosa accadrà al migrante ora che la sentenza lo tutela?.? In Breve PM Cecilia Costa aveva richiesto sanzione pecuniaria di diecimila euro per la violazione.. Magistrato Raffaele Moschettino ha emesso la sentenza definitiva il 20 febbraio.. Il centro d'accoglienza Il Portico ospita circa quaranta persone tra indigenti e senza dimora.. L'assoluzione permette a G.M. di restare in Italia in attesa di risorse per il rimpatrio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovereto, migrante assolto: l’espulsione impossibile per povertà Notizie correlate Regno Unito, il giudice che ferma l’espulsione del migrante condannato per pedofiliaEdi Cardoso Ramos, 29 anni, cittadino portoghese, non ha rivelato alle autorità britanniche una condanna per aver abusato sessualmente di una bambina... UNICEF/Povertà: necessario investire ancora sul lavoro sulla povertà educativa Nicola Graziano Presidente dell’UNICEF Italia oggi, al convegno Istat “Misurare la povertà educativa.