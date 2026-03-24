Regno Unito il giudice che ferma l’espulsione del migrante condannato per pedofilia

Edi Cardoso Ramos, 29 anni, cittadino portoghese, non ha rivelato alle autorità britanniche una condanna per aver abusato sessualmente di una bambina di 5 anni. È stato espulso. Ma un giudice dell’immigrazione ha detto che ha commesso «un errore in buona fede» non menzionando i suoi precedenti penali nella domanda di permesso di soggiorno nel Regno Unito. E ora Ramos potrà opporsi all’espulsione. La storia. Il cittadino portoghese era stato condannato per un grave reato sessuale, per il quale aveva ricevuto una condanna a tre anni di reclusione con pena sospesa. Quando è stato sorpreso con una prostituta nel Regno Unito un controllo dei precedenti penali ha rivelato la condanna. 🔗 Leggi su Open.online

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