Rottamazione tributi comunali l’appello dell’Uppi al Comune di Reggio Calabria

“Rottamare non significa non pagare, ma aiutare chi è rimasto indietro”. È questo il messaggio dell’Unione piccoli proprietari immobiliari che invita il Comune di Reggio Calabria ad aderire alla rottamazione dei tributi comunali.L’obiettivo è chiaro: permettere ai contribuenti che non sono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Rottamazione tributi locali, Confcommercio lancia un appello al Comune di Napoli

Leggi anche: Rottamazione tributi locali, l’appello di Confcommercio al Comune di Napoli

Temi più discussi: Rottamazione dei tributi comunali, il Comune si muove ma è corsa contro il tempo; Rottamazione quinquies IMU e altri tributi locali: solo Comune e Regione possono dare via libera; Rottamazione Quinquies, Vassallo incalza il Comune: Attivare subito la definizione agevolata per i tributi locali; Si estenda la rottamazione quinquies ai tributi comunali.

Rottamazione dei tributi comunali, a Reggio Calabria continuano gli appelli: la richiesta al ComuneRottamare non significa non pagare, ma aiutare chi è rimasto indietro. È questo il messaggio dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari che invita il Comune di Reggio Calabria ad aderire alla rotta ... strettoweb.com

Reggio Calabria, l’Uppi chiede al Comune di aderire alla rottamazione dei tributi comunaliL’iniziativa permetterebbe ai contribuenti che non hanno rispettato le scadenze di saldare solo l’importo dovuto ... reggiotv.it

Dopo le tante misure straordinarie promesse dal Governo per fare rinascere il tormentato quartiere della periferia nord di Reggio Calabria dal Governo e dal Comune arrivano rassicurazioni solo per una parte dei progetti - facebook.com facebook