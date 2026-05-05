Rosucci | Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere per noi e per i tifosi – VIDEO

Da juventusnews24.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon La capitana della Juventus Women, Martina Rosucci, ha parlato a margine della Première del documentario Stories of Strenght. (Inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium è stato presentato il documentario Stories of Strength – terza stagione dell’omonimo progetto nato nel 2023 per abbattere lo stigma legato alla salute mentale e incoraggiare il dialogo e la condivisione di esperienze. Presente all’evento anche la capitana della Juventus Women, Martina Rosucci, la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni di . LEGGI ANCHE: Stories of Strenght, la Juventus e la salute mentale: all’Allianz Stadium la Première del documentario.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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