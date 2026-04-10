Atalanta Juve Primavera ufficiali data e orario | quando si gioca la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra l'Atalanta Primavera e la Juventus Primavera si svolgerà mercoledì 29 aprile alle ore 17 a Milano. La partita è stata ufficializzata e gli organizzatori hanno comunicato data e orario dell'incontro, che si terrà allo stadio della città. I due gruppi giovanili si affronteranno in questa sfida decisiva, dopo le fasi eliminatorie del torneo.

di Francesco Spagnolo Atalanta Juve Primavera, i bianconeri scenderanno in campo mercoledì 29 aprile alle ore 17 a Milano. La sfida sarà trasmessa su Sportitalia. Dopo il pass per la finale, il conto alla rovescia della Juve Primavera per la finale contro l’Atalanta è iniziato. E la Lega, intanto, ha ufficializzato la data e l’orario della sfida, che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COMUNICATO – « La Finale della Coppa Italia Primavera 20252026 si disputerà all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano mercoledi 29 aprile 2026, con inizio alle ore 17.00, e sarà organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, con il patrocinio de Comune di Milano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La finale della Coppa Italia Primavera tra #Juventus e Atalanta si disputerà, all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, mercoledì 29 aprile. #FinoAllaFine #ForzaJuve x.com