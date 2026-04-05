In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Jurgen Klinsmann ha commentato lo stato del calcio italiano, affermando che i problemi nel sistema sono radicati e che spesso le partite vengono giocate più per evitare la sconfitta che per cercare la vittoria. Le sue parole si concentrano sulla mentalità e sulla competitività delle squadre nel campionato nazionale.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jurgen Klinsmann ha così commentato lo stato del calcio italiano. Le parole di Klinsmann. Qual è, allora, il problema dell’ambiente italiano? “Non si tratta solo della partita persa ai rigori con la Bosnia, quella è la conseguenza finale di tutto un disastro precedente. Il problema è più profondo e nasce da lontano, direi da dopo il 2006. La vittoria dell’Europeo 2021, ottenuta con uno sforzo straordinario, ha fatto dimenticare le criticità che erano già presenti. Ma, ripeto, non si può puntare il dito solo contro i giocatori, interisti e no: loro non sono la causa, ma piuttosto il risultato di un sistema che negli anni ha avuto delle mancanze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Klinsmann: “I problemi del calcio italiano sono profondi. Qui si gioca per non perdere, più che per vincere”

Fabrizio Danese, l'unico calciatore italiano in Bosnia: "Attenta Italia, qui sono sicuri di vincere"L’uomo più ricercato delle ultime 24 ore si chiama Fabrizio Danese, difensore del Rudar Prijedor.

Klinsmann critica il calcio italiano: “Da voi, Yamal e Musiala giocherebbero in B”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole dell’ex tecnico tedesco “Ho sofferto tantissimo insieme ai miei amici italiani a Los Angeles, tanto da non...

Temi più discussi: Crisi Italia, parole durissime di Klinsmann: Yamal giocherebbe in Serie B. Italiano dice tutta la verità; Klinsmann critica il calcio italiano: Da voi, Yamal e Musiala giocherebbero in B; Klinsmann critica il calcio italiano | Da voi Yamal e Musiala giocherebbero in B; Klinsmann | Italia senza leader Yamal e Musiala verrebbero mandati in B.

Crisi Italia, parole durissime di Klinsmann: Yamal giocherebbe in Serie B. Italiano dice tutta la veritàL’Italia sprofonda: l'ex Inter Klinsmann accusa su Yamal, Musiala e i giovani, mentre Italiano individua nell’impazienza il vero limite del calcio nostrano. sport.virgilio.it

L’ex attaccante dell’Inter, Jurgen Klinsmann, analizza il momento dei nerazzurri con i calciatori italiani rientrati delusi dalla sostaL'ex attaccante dell'Inter, Jurgen Klinsmann, analizza il momento dei nerazzurri con i calciatori italiani rientrati delusi dalla sosta ... calcionews24.com

Jurgen #Klinsmann critica duramente l'#Italia: "#Yamal e #Musiala giocherebbero in Serie B, manca 1 vero leader". #calcionews24 facebook

Klinsmann: "Inter-Roma è la gara dell'anno per i neroazzurri, serve semplicità" #ASRoma x.com