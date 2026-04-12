Al Vinitaly per la prima volta 12 cantine delle Terre Sicane
Per la prima volta, dodici cantine provenienti dalle Terre Sicane partecipano al Vinitaly. L'iniziativa è promossa dal comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, e mira a valorizzare il territorio attraverso un progetto di promozione strutturato. La presenza delle aziende rappresenta un momento di visibilità per la regione, che si inserisce nel calendario della fiera dedicata al settore vinicolo.
Il comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un progetto strutturato di promozione territoriale. Non una semplice presenza fieristica, ma una strategia condivisa che punta sul vino come leva di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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