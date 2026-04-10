Terre sicane experience al Vinitaly | per la prima volta a Verona le cantine di Contessa Entellina
Per la prima volta al Vinitaly di Verona, le cantine di Contessa Entellina presentano le Terre Sicane. Il progetto, promosso dal comune di Contessa Entellina in collaborazione con quello di Sambuca di Sicilia, mira a far conoscere il territorio attraverso un'iniziativa di promozione territoriale. La partecipazione si inserisce nell’ambito di un progetto strutturato volto a valorizzare la produzione locale di vino.
Il comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un progetto strutturato di promozione territoriale. Non una semplice presenza fieristica, ma una strategia condivisa che punta sul vino come leva di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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