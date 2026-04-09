Dopo i danni causati dall’alluvione di maggio 2023, il teatro Rossini di Lugo si prepara a riprendere le attività. La Fondazione Teatro Rossini ha annunciato che il ritorno alla programmazione avverrà il 19 e 20 ottobre, segnando la ripresa di spettacoli e eventi nel luogo che da sempre ospita rappresentazioni teatrali e culturali. La riapertura è prevista dopo un periodo di chiusura prolungata a causa dei danni subiti dall’edificio.

Lugo si prepara a riaccendere le luci della ribalta. Dopo il lungo silenzio forzato dai danni dell’alluvione del maggio 2023, la Fondazione Teatro Rossini annuncia ufficialmente il ritorno alla piena attività con una data che segna l’inizio di un nuovo corso: il 19 e 20 ottobre. Non sarà solo una riapertura, ma il debutto di un assetto gestionale completamente rinnovato, frutto di un intenso lavoro di riorganizzazione volto a consolidare il legame tra cultura, eccellenza professionale e territorio. La nuova governance, presieduta dalla sindaca Elena Zannoni, vede l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di figure di alto profilo come Elena Cagianelli e Marcello Bacchini, che affiancheranno i membri confermati Annalisa Antonellini e Gianmarco Rossato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro Rossini pronto a ripartire

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Temi più discussi: Fu distrutto dall'alluvione, ora il Teatro Rossini è pronto per la riapertura: Momento atteso da tutta la comunità; Lugo, a ottobre riapre il teatro Rossini dopo il restauro post alluvione, i direttori saranno tre: Luigi Pretolani, Daniela Pini, Gianni Parmiani; Dopo l'alluvione, riapre in ottobre il teatro Rossini. Nominati tre nuovi direttori in vista delle stagioni di musica e teatro; Lugo, il Teatro Rossini rinasce dopo l'alluvione: riapertura a ottobre.

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Rinasce il teatro Rossini di Lugo: durante l’alluvione fu invaso da un metro e mezzo d’acqua x.com

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