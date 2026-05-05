Roseto 300 atleti per le finali Special Basket | sport e sostenibilità

A Roseto si stanno svolgendo le finali di Special Basket, con la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da diverse regioni. L’evento si svolge lungo il lungomare e vede in campo squadre che si sfidano per il titolo nazionale. Durante le gare, si adottano pratiche sostenibili, come l’utilizzo di contenitori riutilizzabili al posto delle bottigliette di plastica. L’iniziativa combina sport e attenzione all’ambiente in una manifestazione che coinvolge numerosi partecipanti.

? Cosa scoprirai Come faranno gli atleti a competere senza usare bottigliette di plastica?. Quali squadre si sfideranno per il titolo nazionale sul lungomare?. Dove si svolgerà la grande sfilata per accendere il braciere?. Chi sono i protagonisti che porteranno l'inclusione nelle piazze di Roseto?.? In Breve 17 squadre del Centro Italia competono per il titolo nazionale Unified. Torneo dall'8 al 10 maggio tra Bellavista Arena e Lido Azzurra. Sfilata sabato 9 maggio dal Lido Azzurra alla piazza a mare. Evento plastic free con sensibilizzazione ecologica per tutti i partecipanti. Dall’8 al 10 maggio il Lungomare Trento di Roseto degli Abruzzi ospiterà le finali nazionali Special Basket 2026, un evento che vede coinvolti oltre 300 atleti con e senza disabilità intellettive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, 300 atleti per le finali Special Basket: sport e sostenibilità Notizie correlate Varese si accende sul ghiaccio: 300 atleti per le finali BronzeL’Acinque Ice Arena di via Albani diventerà il cuore del pattinaggio nazionale da venerdì 24 a domenica 26 aprile, accogliendo oltre trecento atleti... Memorial D'Aloja a Piediluco nel segno della sostenibilità, al via 300 atletiPrima edizione da presidente della Federcanottaggio per Galtarossa TERNI - Torna il "Memorial Paolo d'Aloja", pronto a tagliare il traguardo della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roseto, finali nazionali Special basket; Sport, inclusione e agonismo: Roseto ospita di nuovo le finali nazionali Special Basket; Roseto capitale dell’inclusione: al via le finali di Special Basket; Provincia, ok al Rendiconto: conti in salute e pugno duro con la Regione. Sport e inclusione, Roseto degli Abruzzi ospiterà le finali nazionali Special BasketL'evento, organizzato dall’Associazione Oltre APS, si terrà dall'8 al 10 maggio sul Lungomare Trento: 17 le squadre ... ekuonews.it Roseto capitale dell’inclusione: al via le finali di Special BasketDall’8 al 10 maggio oltre 300 atleti con e senza disabilità si sfideranno sul Lungomare Trento. Sabato la grande parata e l'accensione del braciere ... emmelle.it Roseto capitale del basket… e dell’inclusione Dall’8 al 10 maggio, Roseto degli Abruzzi ospita le finali di Special Basket 2026 – Area Centro, evento firmato Special Olympics Italia. Oltre 300 atleti, con e senza disabilità, scenderanno in campo sul lungomar - facebook.com facebook