Varese si prepara a ospitare le finali Bronze del circuito FISG di pattinaggio, con oltre 300 atleti provenienti da diverse regioni. L’evento si terrà all’Acinque Ice Arena di via Albani dal 24 al 26 aprile, trasformando la struttura nel centro principale di questa fase della competizione nazionale. La manifestazione rappresenta un momento importante per il settore e coinvolge numerosi partecipanti in un incontro di alto livello.

L’Acinque Ice Arena di via Albani diventerà il cuore del pattinaggio nazionale da venerdì 24 a domenica 26 aprile, accogliendo oltre trecento atleti per le finali del circuito Bronze della FISG. L’evento vedrà protagonisti specialità diverse, tra cui l’interpretativo, il sincronizzato e l’artistico, portando sul ghiaccio varesino i migliori talenti selezionati dai vari comitati regionali dopo le fasi di qualificazione. Il motore sportivo e la sinergia con il tessuto produttivo locale. La presentazione ufficiale della manifestazione è avvenuta presso lo showroom Divani&Divani in viale Belforte, un dettaglio che sottolinea come l’eccellenza sportiva della zona possa dialogare direttamente con le realtà produttive del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese si accende sul ghiaccio: 300 atleti per le finali Bronze

Notizie correlate

Laigueglia si accende: 300 atleti scatenano il beach volley a PasquaL’arenile di Laigueglia si è trasformato in un palcoscenico sportivo senza precedenti durante il ponte Pasquale, accogliendo un’ondata di trecento...

Leggi anche: La divina ipnotizza il red carpet con lo smoky eyes bronze che accende lo sguardo

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: A Varese la sfida d’improvvisazione teatrale accende il palco: finale del Torneo del Nano Blu; Varese vince all'ultimo respiro; Somma, Pezzotta si presenta. Ma è subito scontro; Mostra Risvegli in Sala Veratti a Varese fino al 26 aprile.

Varese si accende: domenica tra Agrivarese, spettacoli e basketDal centro ai Giardini Estensi fino a Masnago: il 12 aprile una città intera si trasforma in un grande evento diffuso tra tradizione, cultura e sport ... laprovinciadivarese.it

A Varese la sfida d’improvvisazione teatrale accende il palco: finale del Torneo del Nano BluSabato 18 aprile al Teatro della Scuola Piccola England i SenzaTesto portano in scena uno spettacolo senza copione, tra comicità e colpi di scena: tre compagnie si contendono la vittoria e la liberazi ... varesenews.it

Matteo Bianchi: «Varese deve smettere di difendersi e tornare a rischiare» facebook