Memorial D' Aloja a Piediluco nel segno della sostenibilità al via 300 atleti

A Piediluco è iniziata la quarantesima edizione del Memorial Paolo D'Aloja, un evento dedicato alla canottaggio. Quest'anno, la manifestazione si svolge con un focus sulla sostenibilità e vede la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da diverse regioni. Per la prima volta alla guida della Federcanottaggio c'è un nuovo presidente, che ha assistito all'apertura della competizione.

Prima edizione da presidente della Federcanottaggio per Galtarossa TERNI - Torna il "Memorial Paolo d'Aloja", pronto a tagliare il traguardo della quarantesima edizione. Nel weekend del 25 e 26 aprile, sulle acque del Lago di Piediluco, in provincia di Terni, si sfideranno quasi 300 atleti in rappre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Memorial D'Aloja a Piediluco nel segno della sostenibilità, al via 300 atleti Notizie correlate Piediluco si prepara alla 40° edizione del Memorial Paolo d’Aloja: iscritti quasi 300 atleti in rappresentanza di 20 nazioniIl Memorial Paolo d’Aloja taglia, nel 2026, il traguardo della quarantesima edizione. Leggi anche: Quarant’anni di Memorial D’Aloja, Piediluco è il centro del canottaggio mondiale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 40° Memorial Paolo d’Aloja: i premi; Canottaggio. Regata Internazionale Memorial D'Aloja Piediluco - 1a g.ta; Il 40° Memorial Paolo d’Aloja sui canali Rai; 40° Memorial Paolo d’Aloja, quattro comaschi in azzurro. Memorial D’Aloja a Piediluco nel segno della sostenibilità, al via 300 atletiTERNI (ITALPRESS) - Torna il Memorial Paolo d'Aloja, pronto a tagliare il traguardo della quarantesima edizione. Nel weekend del 25 e 26 aprile, sulle ac ... italpress.com Canottaggio, nel weekend a Piediluco il 40esimo Memorial Paolo D’Aloja dal forte respiro internazionaleQuarant’anni e non sentirli. Perché ogni nuova edizione ha un sapore unico e per questo speciale. Nel segno di una tradizione che si rinnova. Nel ricordo di una delle figure centrali del canottaggio, ... umbria24.it Memorial dell’Associazione Meridies per i 30 anni di attività LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone - facebook.com facebook