Rose yoga e sapori | il Vivaio Vittori apre le porte per una giornata nel verde

Il Vivaio Vittori ha annunciato il ritorno dell’evento porte-aperte, prevista per il 24 maggio dalle 10 alle 19. Durante la giornata saranno aperti spazi dedicati a rose, yoga e sapori, con nuovi ospiti e iniziative. L’evento si svolgerà in un ambiente ricco di piante, profumi e attività legate al mondo del verde, offrendo ai visitatori un programma ricco di appuntamenti.

Il tradizionale porte-aperte del vivaio Vittori torna quest'anno con delle novità e ospiti, per vivere una giornata all'insegna di colori, profumi, sapori e cultura del Verde, dalle 10 alle 19 del 24 maggio, con un fitto carnet di appuntamenti.ProgrammaAlle 10.45 - Pratica morbida di Yin Yoga sul.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Giornata del Paesaggio a Pompei tra vigneti, vivaio e percorsi nel verde per famiglieSabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio in tutti luoghi della cultura statali. Leggi anche: Una stanza segreta nel cuore di Napoli apre le porte