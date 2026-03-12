Giornata del Paesaggio a Pompei tra vigneti vivaio e percorsi nel verde per famiglie

Sabato 14 marzo si svolge la Giornata nazionale del Paesaggio, con eventi in vari luoghi della cultura statali. A Pompei, l’iniziativa include visite tra vigneti e un vivaio, oltre a percorsi nel verde dedicati alle famiglie. L’obiettivo è far conoscere e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale attraverso attività aperte al pubblico. La giornata mira a coinvolgere cittadini di tutte le età in un’esperienza all’aperto.

Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio in tutti luoghi della cultura statali. A Pompei sarà possibile trascorrere la giornata nelle aree verdi del Parco per scoprire, attraverso attività e laboratori, quelle che sono ed erano le diverse specie naturali presenti e il.

