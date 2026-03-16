Una stanza segreta nel cuore di Napoli apre le porte

. La sala "Omaggio a Napoli" celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio con vedute tra '700 e '800 della Collezione d'arte della Città Metropolitana. L'appuntamento è per il 17 e 19 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, presso il complesso monumentale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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