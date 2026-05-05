Rosberg | Antonelli fenomeno ma per il Mondiale è ancora presto

Un ex campione di Formula 1 ha commentato le prestazioni di un giovane pilota, riconoscendone le qualità ma precisando che per il titolo mondiale è ancora presto. Ha inoltre consigliato un altro pilota di non lasciarsi influenzare da opinioni esterne, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione sulla propria guida, a prescindere dai risultati attuali. La discussione si inserisce nel periodo di valutazioni e confronti tra i protagonisti del campionato.

Dieci anni dopo, il campo di battaglia sembra essere tornato esattamente lo stesso. Gerarchie, compagni di squadra, possibilità da non sprecare e una Mercedes dominante al via di un nuovo ciclo regolamentare. Nico Rosberg sorride ripensandoci, a quel 2016 che lo ha visto laurearsi campione del mondo al termine di un anno di battaglie e giochi mentali in pista con il suo illustre compagno Lewis Hamilton. Oggi, nel paddock della massima serie come ambassador Barilla, ripensa a quella famiglia, capitanata da Toto Wolff, orologiere di un ingranaggio perfetto, e alle possibilità senza precedenti di un ragazzo, Kimi Antonelli, che Nico ha visto crescere.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rosberg: "Antonelli fenomeno ma per il Mondiale è ancora presto" Notizie correlate Kimi Antonelli: "Presto per pensare al Mondiale, ma siamo sulla strada giusta"Kimi Antonelli vince il GP del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quelli in Cina. F1, Antonelli travolge Russell: il giovane fenomeno guida il mondiale? Cosa sapere Kimi Antonelli guida la classifica F1 2026 con nove punti di vantaggio su Russell.