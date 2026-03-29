Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato di Formula 1, dopo aver già trionfato in Cina. Non ha ancora deciso se pensare al Mondiale, ma si trova in una fase positiva della stagione.

Kimi Antonelli vince il GP del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quelli in Cina. Partito dalla pole position, il pilota italiano della Mercedes è il nuovo leader della classifica iridata. Ecco le sue parole dopo la gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli: "Presto per pensare al Mondiale, ma siamo sulla strada giusta"

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