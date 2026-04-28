Nella stagione di Formula 1 del 2026, il giovane pilota italiano si trova al comando della classifica mondiale con un vantaggio di nove punti su un altro driver esperto. Dopo aver vinto le gare in Cina e Giappone, ha rafforzato la sua posizione in testa alla classifica, mentre il team Mercedes vede il proprio rappresentante interno spostarsi più indietro nella corsa per il titolo. La sfida tra i due si fa sempre più serrata.

? Cosa sapere Kimi Antonelli guida la classifica F1 2026 con nove punti di vantaggio su Russell.. Le vittorie in Cina e Giappone spostano la sfida interna Mercedes verso il debuttante.. Kimi Antonelli guida la classifica mondiale di Formula 1 con nove punti di vantaggio su George Russell dopo le vittorie consecutive in Cina e Giappone. Il giovane talento della Mercedes ha scosso i gerarchie del campionato 2026, trasformando quella che era considerata una stagione di consolidamento per il compagno di squadra in una sfida diretta per il titolo. Mentre la categoria si prepara a spostarsi in Florida per il Gran Premio di Miami, l’ascesa fulminea del debuttante ha costretto gli analisti a ridefinire le aspettative sul valore reale dei piloti Mercedes.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, Antonelli travolge Russell: il giovane fenomeno guida il mondiale

F1, GP Cina: Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton nel il retropodio a Shanghai

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