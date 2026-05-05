Rondinella Marzocco che festa in Consiglio comunale

Il consiglio comunale di Firenze si è riunito per celebrare il ritorno della squadra di calcio locale in serie D, dopo una stagione particolarmente positiva. La squadra, nota come Rondinella Marzocco, ha concluso il campionato con risultati che hanno permesso la promozione e ha ricevuto riconoscimenti durante la seduta. La celebrazione si è svolta all’interno dell’assemblea, con interventi di alcuni rappresentanti delle istituzioni e del club.

Firenze, 5 maggio 2026 – Il consiglio comunale di Firenze ha celebrato la cavalcata della Rondinella Marzocco, tornata in serie D dopo una grande stagione. Nel Salone dei Duecento c’erano i volti di chi questo traguardo lo ha costruito giorno dopo giorno: l’allenatore Stefano Tronconi, il presidente Riccardo Cerza ed i vicepresidenti Francesco Di Costanzo e Daniele Rossi. A rendere ancora più intenso il momento, il ricordo di Lorenzo Bosi: quando il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione ne ha pronunciato il nome, tutta l’aula si è alzata in piedi in segno di rispetto. “Dietro questi risultati c’è un lavoro lungo, costruito nel tempo – ha detto il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione – e c’è una programmazione solida e una grande capacità organizzativa, che ho avuto modo di conoscere da vicino”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rondinella Marzocco, che festa in Consiglio comunale Notizie correlate Rondinella Marzocco vince il campionato e torna in serie D. I complimenti dell’assessora PeriniFIRENZE – L’assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini commenta la promozione in Serie D della Rondinella Marzocco. Leggi anche: Amministrative ad Avellino, Leonardo Festa si candida al Consiglio comunale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Firenze celebra la Rondinella: promozione, emozione e un ricordo che unisce la città; Lucchese-Rondinella 3-2, la Supercoppa si tinge di rossonero; Tabellino partita Rondinella Marzocco vs Grosseto 1912; La Lucchese fa sua la Supercoppa! Rondinella sconfitta 3 a 2. Rondinella Marzocco, che festa in Consiglio comunaleFirenze, 5 maggio 2026 – Il consiglio comunale di Firenze ha celebrato la cavalcata della Rondinella Marzocco, tornata in serie D dopo una grande stagione. Nel Salone dei Duecento c’erano i volti di c ... lanazione.it Rondinella, è qui la festa. La marea dei biancorossiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net La telecronaca integrale di Lucchese Calcio Rondinella Marzocco a cura di Teleregione Toscana - facebook.com facebook Supercoppa Eccellenza, è trionfo rossonero! Lucchese-Rondinella Marzocco finisce 3-2. Il tabellino e la cronaca. #calciopiu x.com