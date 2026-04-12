Rondinella Marzocco vince il campionato e torna in serie D I complimenti dell’assessora Perini

La squadra di calcio Rondinella Marzocco ha conquistato la promozione in Serie D con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. La società ha festeggiato questa qualificazione, che rappresenta un passo importante nel suo percorso. L’assessora allo sport ha espresso pubblicamente i complimenti alla squadra e allo staff per il risultato ottenuto. La cittadinanza ha seguito con entusiasmo le ultime partite che hanno portato a questa vittoria.

FIRENZE – L’assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini commenta la promozione in Serie D della Rondinella Marzocco. “La Rondinella Marzocco festeggia con due giornate di anticipo la promozione in Serie D. Si tratta di un risultato straordinario per una squadra e una società profondamente legate alla città di Firenze, che a distanza di vent’anni tornano ad affacciarsi nel massimo campionato dilettantistico italiano, riportando anche la nostra città in questa importante serie. Nonostante una stagione emotivamente complessa, segnata dalla scomparsa del presidente Lorenzo Bosi, venuto a mancare lo scorso ottobre, la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza hanno saputo compattarsi e trasformare il dolore in determinazione, rendendosi protagonisti di un percorso sportivo di altissimo livello.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Rondinella Marzocco vince il campionato e torna in serie D. I complimenti dell’assessora Perini Leggi anche: Attacchi via social a Leonardo Fabbri, la solidarietà dell’assessora Perini. “Odio inaccettabile e vergognoso” Aggressioni a Firenze, l’assessora Perini: “Vicini alle giovani vittime. Serve più sicurezza in città”FIRENZE – “Siamo profondamente vicini alle ragazze e ai ragazzi che sono stati aggrediti lo scorso fine settimana.