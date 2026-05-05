Un gruppo di circa trenta deputati democratici ha scritto all’amministrazione Trump chiedendo di rimuovere il segreto sull’arsenale nucleare di Israele. La lettera invita a rendere pubblici dettagli riguardanti le armi nucleari presenti nel paese mediorientale, rompendo il silenzio e l’ambiguità che circondano questa questione. La richiesta si inserisce in un contesto di dibattito sulla trasparenza delle armi nucleari e sulla loro gestione internazionale.

Una trentina di deputati democratici ha chiesto all’amministrazione Trump di eliminare la cappa di silenzio e ambiguità sull’ arsenale nucleare segreto di Israele. Lo rivela il Washington Post che pubblica la lettera inviata dal segretario di Stato Marco Rubio dai deputati dem guidati da Joaquin Castro, in cui si afferma che il riserbo della Casa Bianca riguardo al programma nucleare israeliano è indifendibile nel mezzo della guerra in Iran e con la minaccia di un’escalation militare. Nel testo si chiede quindi un’operazione di trasparenze. Si parla di una “questione urgente” da affrontare in un momento in cui gli Stati Uniti sono impegnati in una guerra dove diversi stati coinvolti sono dotati di armi nucleari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rompere il silenzio sull’arsenale nucleare di Israele”: trenta democratici sfidano il tabù e scrivono all’amministrazione Trump

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Buongiorno Idioti Non si possono rompere le cose così. Bisognerebbe andare a casa loro e fare la stessa cosa. Ma buon lunedì anche voi idioti . . #idioti #ziopecos #thomasbellezze #bellaziofestival #parcofibonacci - facebook.com facebook

Mi dispiace rompere il clima magico creato da @VeltroniWalter con la sua intervista a Claude. Ma quell’intervista era forse accettabile nel 2023, o al massimo nel 2024, e oggi guardando indietro ne avremmo comunque sorriso. Fatta oggi, è imbarazzante. Null x.com